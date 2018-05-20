"زيزو" يتحدث لـ"الوطن" عن حجز مكانه في تشكيل المنتخب وسر عودة الزمالك

نجح محمود عبدالعزيز، لاعب نادي الزمالك في الظهور بشكل رائع منذ انضمامه للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وتوجها بالحصول على كأس مصر والانضمام لمعسكر المنتخب الوطني.

وقال "زيزو" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "الحمد لله على الحصول على كأس مصر، بطولة غالية وكنا في أشد الحاجة لها الزمالك فريق كبير وجمهوره يستحق الكتير".

وأضاف "زيزو": "بعد فترة صعبة قفلنا على نفسنا وعملنا ماتش الأهلي كويس وكنا رجالة في الملعب خاصة أنها أول مباراة قمة ليا وفي وقت النتايج مكنتش كويسة بس الحمد لله قدرنا نكسب ودي كانت بداية المسيرة تجاة كأس مصر".

وأشار لاعب الزمالك إلى أن مباراة الإسماعلي كانت الأصعب حيث تعد نهائي مبكر، نجح من خلاله لاعبي الزمالك في تأكيد جدارتهم بالحصول على كأس مصر.

وأكد عبدالعزيز أن الزمالك يملك جهاز فني محترم بقيادة خالد جلال، كما أثنى على إيهاب جلال، المدير الفني الأسبق، مشيدًا بقدراته التدريبية ولكن الحظ لم يحالفه، خلال فترة قيادته للقلعة البيضاء.

وقال "زيزو" عن انضمامه للمنتخب: "الحمد لله ربنا كلل تعبي خير وأنا بشتغل وبعمل اللي عليا، ووجود طارق حامد والنني في المنتخب ميقلقنيش دي منافسة شريفة وفي صالح المنتخب إن شاء الله أقدر أحجز مكاني في التشكيل وأكون على قدر ثقة مستر كوبر".

ونفى "زيزو" أن يكون أحد من الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحدث معه بشكل خاص مؤكدًا أنه تم إبلاغه بالإنضمام للمعسكر المقبل من قبل الجهاز الإداري للمنتخب استعدادًا لمواجهة المنتخب الكويتي وديًا يوم 26 من الشهر الجاري.