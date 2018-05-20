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"عبد الدايم" و "عواض" يفتتحان ليالي رمضان بسور القاهرة الثلاثاء

اليوم PM 08:48
كتب: شيماء عادل
"عبد الدايم" و "عواض" يفتتحان ليالي رمضان بسور القاهرة الثلاثاء

وزيرة الثقافة

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة احتفالاً بشهر رمضان المعظم وذلك بشارع المعز الساعة التاسعة مساء يوم 6 رمضان الموافق 22 مايو الجاري.

تتضمن فاعليات الافتتاح علي المسرح الكبير بسور القاهرة الشمالي "باب النصر" تقديم فرق التذوق الفني والعريش وسوهاج وبورسعيد للفنون الشعبية عروضهم الفنية، النيل للآلات الشعبية.

وبوكالة "بازرعة" يقام نشاط ثقافي مكثف حيث يُعقد حفل توقيع ومناقشة عن كتاب "السلوك للمقريزي" بمشاركة الدكتور عبد العزيز جمال الدين، يديره عماد مطاوع، ومن خلال برنامج البندقية والقلم يتم اللقـــاء مع أبطــال حرب العاشـر من رمضان بمشاركة الدكتور أحمد نوار، الكاتبان محمد السيد عيد وعبد الفتاح البيه، يدير اللقاء الشاعر أشرف أبو جليل، كما تقام الليلة الشعرية الأولي بمشاركة مجموعة من الشعراء ومنهم : الدكتور يسري العزب، أوفي عبدالله الأنور، السيد حسن، نادر ناشد، أبوعاشور الزعيم.

وعلي مسرح بيت الشاعر تقدم فرقة الإسماعيلية فنون شعبية أطفال عروضها الفنية بجانب فرقة الشرفا للآلات الشعبية، والتنورة التراثية. بالإضافة لإقامة العديد من الورش والمعارض الفنية بسور القاهرة الشمالي خلال الفترة من 6 – 20 رمضان، تتضمن الورش "رسم بورتريه، رسم بالرمل الملفوف علي وحدات فخار، نسيج بالجلد، جدارية حارتنا "مظاهر الحارة المصرية في رمضان"، ورشة فنية زينة رمضان بالورق الملون والخامات المختلفة، جدارية رمضان جانا، ورشة فوانيس رمضان "اصنع فانوسك" باستخدام خامات البيئة المختلفة مع ورق الكانسون، ورشة شخصيات رمضانية "عرائس بالجوارب" بالإضافة لرسم علي الوجه.

وعلى مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي تقام عروض سينمائية تسجيلية منها "رمضان جانا، الشهيد إبراهيم الرفاعي، بالإضافة لعرض لفريق أجيال للعرائس، وعرض مسرحي "الوردة الزرقاء لقصر ثقافة جاردن سيتي، كما تشارك الفرق الفنية بالهيئة بعروضها الفنية بفعاليات الحديقة الثقافية بالسيدة زينب "المنيا الوادي الجديد للفنون الشعبية، الأنفوشي وأسيوط للموسيقي العربية.

 

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