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الوطن

وزيرة الثقافة لنظيرها السعودي: خبرات مصرية لدعم الفنون بالمملكة

منذ 30 دقيقة
كتب: شيماء عادل
وزيرة الثقافة لنظيرها السعودي: خبرات مصرية لدعم الفنون بالمملكة

وزيرة الثقافةالتقى بنظيرها المصري

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وأكدت "عبدالدايم" قوة العلاقات المصرية السعودية على كافة المستويات ورحبت بدراسة العديد من الخطط الطموحة الهادفة إلى دعم هذا المجال بالمملكة والتي تشمل رغبة الجانب السعودي في الاستفادة من الخبرات المصرية لإدارة مؤسسات متخصصة يتم إنشائها في أنحاء البلاد تضم مناهج لتعليم مختلف ألوان الفنون.

وقالت "عبدالدايم"، إن الثقافة المصرية تتبنى تنفيذ فكرة مماثلة في ربوع الوطن لمواجهة الفكر المتطرف، كما أعلنت قبول الدعوة التي وجهتها إدارة مهرجان "سوق عكاظ" بمدينة الطائف لمشاركة مصر في فعالياته كضيف شرف بمجموعة من الفرق الفنية والأمسيات والندوات الشعرية والأدبية التي تبرز جانبًا من الحضارة المصرية وأهدت العواد نماذجًا من برامج وأنشطة قطاعات الوزارة المختلفة.

من جانبه أشار العواد إلى التقارب الوجداني بين الشعبين الشقيقين مشيدًا بزيارة الأوبرا المصرية الأولى للملكة والتي حققت نجاحًا ضخمًا ووجه الدعوة لتكرار التجربة، لافتًا إلى تشوق الجمهور السعودي للاطلاع على مختلف الألوان الثقافية والفنية، كما تمت مناقشة بعض نظم التدريب وتعليم الفنون في مصر، حيث أبدى رغبته في نقلها إلى المملكة لتخريج أجيال من أبناء السعودية المبدعين القادرين على أداء الفنون الجادة والمتذوقين لها.

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