وزيرة الثقافة وسفير أذربيجان يبجثان سبل التعاون الثقافي بين البلدين

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين، حيث رحبت عبدالدايم برغبة الجانب الأذربيجاني في تبادل الأسابيع الثقافية التي تضم مختلف ألوان الأنشطة الفكرية والفنية إلى جانب مشاركة فرق أذربيجية في فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء خلال شهر أغسطس المقبل بالإضافة إلى إقامة مشروع فني مشترك يتضمن عرض أول أوبرا أذربيجة بالقاهرة وتحمل عنوان ليلى والمجنون للشاعر محمد بن سليمان فضولى والذى يعد أحد رواد الإبداع في بلاده.

من جانبه قدم رضاييف التهنئة لعبد الدايم على توليها حقيبة الثقافة ووجه لها الدعوة لزيارة جمهورية اذربيجان مشيداً بالتعاون المثمر والمستمر بين البلدين.