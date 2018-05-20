مصرع عامل وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرين، اليوم، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مفارق جزرا العياط، الواصل بمحافظة بني سويف على الطريق الصحراوي الغربي.

استقبل مستشفى الواسطى المركزى 14 مصابًا وهم، أحمد عبدالمنعم، 38 سنة، أحمد صبحي محمد، 33 سنة، عبداللطيف عبد الوهاب غنيم، 35 سنة، حجاج عبد السيد محمد، 35 سنة، أحمد مفرح أحمد، 35 سنة، محمد شعبان محمد 26 سنة، إبراهيم محمد محمد 38 سنة، محمد جمال عبد الجواد 26سنة، عبدالنبي عبد السيد محمد 38 سنة، مهنى عبد الجواد الشاذلي 37سنة، أحمد محمد الخولي 27 سنة، مختار محمد عبدالحميد 35 سنة، فارس أحمد شاكر 28 سنة، محمد صلاح عبدالجواد 25 سنة، وجميعهم مقيمون بمحافظة المنوفية.

وتبين أن العمال فى طريقهم لمحطة كهرباء الكريمات، وتم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة للمصابين داخل قسم الاستقبال، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حيمدة وكيل وزارة الصحة.