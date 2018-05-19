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محافظ بني سويف: نبذل قصارى جهدنا لتحويل مستشفى ناصر لـ"عام"

اليوم AM 01:33
كتب: عمرو رجب
محافظ بني سويف: نبذل قصارى جهدنا لتحويل مستشفى ناصر لـ"عام"

مستشفى ناصر المركزي

قال المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، إن المحافظة تبذل قصارى جهدها لسرعة تنفيذ قرار وزارة الصحة، بتحويل مستشفى ناصر المركزي لمستشفى عام، والذي جاء في إطار الاستجابة لمطالب المحافظة، لدعم الخدمة الصحية في أكثر من مستشفى مركزي على مستوى المحافظة، من خلال رفع كفاءتها لتقديم خدمة طبية وعلاجية متكاملة، نظرا للحاجة الماسة لذلك.

وأضاف حبيب، أن زيارته الأخيرة لمستشفى ناصر، والتي رافقه خلالها النائبان هشام مجدي وعبدالحكيم مسعود، حيث تفقد مكونات مبنى المستشفى ومقومات الخدمة الصحية المتوفرة بها، ومتطلبات الدعم المطلوب لتقديم خدمة صحية متكاملة، وذلك للتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المختصة، للتعاون في سرعة توفيرها بالشكل المطلوب والكفاءة الحقيقية.

وأكد أنه تبادل الحديث مع المواطنين المترددين على المستشفى، والذين أكدوا الحاجة الماسة لدعم المستشفى بإمكانيات المستشفيات العامة، نظرا لكون المستشفى لا تقتصر خدماتها فقط على أهالي مركز ناصر، لكن تمتد إلى أهالي بعض قرى الواسطى المجاورة لدائرة المركز، وأن هناك حالات تتطلب التدخل السريع، لافتا إلى أن بعض التخصصات النوعية كالمخ والأعصاب تزداد الحاجة الماسة إليها، وهو ما يعني أن قرار وزارة الصحة وسعى المحافظة في هذا الصدد يعد جهدا كبيرا يتطلب الدعم من الجميع.

من جانبه أشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور عبدالناصر حميدة إلى، أنه يطلع المحافظ بشكل يومي على تطورات الوضع، والموقف التنفيذي لأعمال التهيئة والتجهيز لمستشفى ناصر، لتصبح مستشفى عام حسب قرار وزارة الصحة، والذي جاء استجابة لطلب المحافظ بأهمية دعم المحافظة بأكثر من مستشفى عام، مشيرا إلى توجيه المحافظ خلال زيارته الأخيرة لمستشفى ناصر بأهمية توفير مبنى آخر دعما لقسم الطوارئ بالمستشفى، وأنه سيتم التنسيق مع الوزارة والجهات المعنية في سبيل تحقيق ذلك.

وأكد النائب هشام مجدي، دعمه الكامل لجهود المحافظ في مجال الصحة، مشيرا إلى أن قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفى ناصر لعام، يعد دعما عمليا للخدمة الصحية بالمحافظة، مؤكدا على أن القرار أثلج صدور المواطنين بمركز ناصر والمناطق القريبة منه، وهو ما يعني ضرورة مساندة المحافظ ومسؤولي الصحة بالمحافظة، لتسهيل تنفيذ هذا القرار كما يجب.

وشدد النائب عبدالحكيم مسعود، على أن قرار وزارة الصحة بتحويل مستشفى ناصر لعام، سيمثل دفعة قوية لقطاع الصحة بالمركز، خاصة القرى التي تجد صعوبة في الحصول على الخدمة بالمستشفيات الأخرى.

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