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27 ألفا و672 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في بني سويف اليوم

منذ 33 دقيقة
كتب: عمرو رجب
27 ألفا و672 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في بني سويف اليوم

محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف

قال محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إن 27 ألفا و672 طالبا وطالبة بالصف الثالث الثانوي الفني "الدبلوم الفني"، يؤدون امتحانات نهاية العام، اليوم، في 74 لجنة على مستوى المحافظة.

وأضاف حسام الدين، في تصريحات صحفية، أنه تم توفير كل سبل الراحة للطلاب والمعلمين المنتدبين، حيث تم توفير 31 استراحة مزودة بجميع التجهيزات، بناء على تعليمات المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، لافتا إلى أنه عقد بروتوكول تعاون مع مديريات التموين والكهرباء والصحة والأمن، لتوفير احتياجات المعلمين المنتدبين من الخبز، وتوفير طبيب بكل لجنة ومتابعة الكهرباء وتوفير الأمن للجان.

وقال كمال عمران، مدير عام التعليم الفني في بني سويف، إنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وكذلك للمعلمين المنتدبين لامتحانات الدبلومات الفنية، نظامي ثلاث سنوات وخمس سنوات، وتم توفير السيارات اللازمة لنقل الأسئلة والأجوبة من خلال مركز التوزيع، برئاسة مجدي سليمان مدير التعليم الصناعي.

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