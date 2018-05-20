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الوطن

ضبط ياميش رمضان مجهول المصدر في حملة تموينية ببني سويف

منذ 23 دقيقة
كتب: عمرو رجب
ضبط ياميش رمضان مجهول المصدر في حملة تموينية ببني سويف

صورة أرشيفية

ضبطت حملة من مباحث التموين ببني سويف، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، سلع غذائية مجهولة المصدر خاصة بشهر رمضان داخل مخزن بمدينة الواسطى شمال المحافظة.

وضبطت الحملة، التي قادها المقدم محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، والمحاسب عثمان سيد، مدير مديرية التموين، "على.ح.ع" 43 سنة، مقيم ببندر الواسطى، صاحب مخزن سلع غذائية لحيازة سلع مجهولة المصدر ومنها 23 كرتونة تين مجفف، 35 لفة قمر الدين، 27 كيلو زبيب، 48 علبة تمر هندي، 27 علبة عصير.                                         

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر رقم 9526 جنح مركز الواسطى  لسنة 2018.

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