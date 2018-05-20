"الخارجية" تحذر المشجعين في روسيا: تجنب هذه الأشياء عند دخول الاستاد

دشنت وزارة الخارجية عبر موقعها الرسمي، اليوم، صفحة خاصة لتقديم الإرشادات اللازمة للمشجعين المصريين المسافرين إلى دولة روسيا، لحضور فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018.

تضمنت الصفحة الإرشادات والنصائح التي تسهل من زيارة وإقامة المصريين بروسيا خلال فترة المونديال.

كما نصحت الوزارة المشجعين بتجنب اقتناء بعض الأشياء خلال حضور المباريات، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وأوضحت 10 أشياء لا يجوز دخول الاستاد بها وهي:

1- الأسلحة بكافة أنواعها حتى الدفاعية منها.

2- الألعاب النارية والشماريخ وعبوات البخاخات بكافة أنواعها وأي مواد تساعد على الاشتعال.​

3- الأشياء ذات الطبيعة المتطرفة أو العدوانية أو التي تحتوي على تمييز.

4- اللوحات الإعلانية بكافة أنواعها.

5- الحقائب التي يتجاوز حجمها 158 سم باحتساب أبعادها الثلاث.

6- الدراجات والدراجات البخارية والعربات ثنائية العجل باستثناء الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- المأكولات والمشروبات بكافة أنواعها بما في ذلك المشروبات الكحولية.

8- كل ما يمكن استخدامه للقطع أو الطعن مثل السكاكين.

9- اللافتات والأعلام التي تزيد عن 2 متر × 1.5 متر.

10- الشمسيات التي يزيد طولها عن 25 سم عند إغلاقها.