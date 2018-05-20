إصابة عميد شرطة في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب عميد شرطة باشتباه كسر بالضلوع والساق اليمنى، نتيجة انقلاب سيارة شرطة بالطريق الصحراوى الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار في شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة شرطة رقم "145 ج-ه-ب" بالطريق الصحراوي الشرقي"الجيش"، بحري قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

بالانتقال والفحص، تبين أن السيارة انقلبت بسبب انفجار أحد الإطارات الأمامية وانحرافها، بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة عميد شرطة، "أ-م-ط" 50 عامًا، مقيم بفيصل في الهرم باشتباه كسر بالضلوع والساق الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.

تحرر محضرًا بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق.