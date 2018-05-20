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الوطن

«الصدر» يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية ويدعو للوحدة

أمس PM 11:40
كتب: عواصم - وكالات

من النسخة الورقية

العدد : 2213

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«الصدر» يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية ويدعو للوحدة

«الصدر» و«العبادى» خلال لقائهما

بدأ زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، مشاورات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد أيام من إعلان تصدر قائمته رسمياً نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما جدد «الصدر»، اليوم، دعوته للوحدة والسلام والتآخى بين المذاهب والأديان والتوجهات فى العراق.

وقال «الصدر»، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «ما زلنا دعاة وحدة وسلام وتآخٍ بين المذاهب والأديان والتوجهات، فضلاً عن الدين الواحد والمذهب الواحد، جميعنا عراقيون».

وبحث زعيم التيار الصدرى مع رئيس الوزراء حيدر العبادى فى بغداد، الذى حلت قامته «النصر» ثالثة فى الانتخابات، مساء أمس، آخر مستجدات العملية السياسية، وأكد الجانبان أهمية المرحلة القادمة وضرورة ترجمة قرار الشعب العراقى وتطلعاته إلى واقع ملموس.

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ونقلت قناة «سكاى نيوز» عن مصادر قولها إن «الصدر» وافق على استمرار «العبادى» فى ولاية ثانية للحكومة العراقية، لكنه اشترط أن يستقيل من حزب «الدعوة»، الذى يتزعمه رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الجمهورية نورى المالكى المعروف بعلاقته القوية بإيران.

وفى سياق آخر، غادرت أول دفعة من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابى معقلهم الأخير فى مخيم «اليرموك» وحى «التضامن» المجاور له جنوب العاصمة السورية «دمشق»، اليوم، بعد اتفاق تم التوصل إليه بعد أسابيع من المعارك العنيفة، حسبما أفاد «المرصد السورى لحقوق الإنسان»، ومقره «لندن».

ونفت وكالة الأنباء السورية، اليوم، تقارير تحدثت عن خروج إرهابيى تنظيم «داعش» من منطقة الحجر الأسود جنوب دمشق، إلا أنها أكدت أن وحدات الجيش السورى واصلت تقدمها فى عملياتها ضد مَن تبقى من الإرهابيين فى مساحات ضيقة شمال حى الحجر الأسود، فيما قالت مصادر سورية، اليوم، إن جنوداً فرنسيين نشروا بطاريات 6 مدافع قرب قرية «باجوز» الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الكردية بدير الزور.

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اهلا رمضان

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