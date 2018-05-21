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الوطن

قيادي بـ"فتح": "مسيرات العودة" يجب أن تكون سببا في إنهاء الانقسام

منذ 47 دقيقة
كتب: محمود البدوي
قيادي بـ"فتح": "مسيرات العودة" يجب أن تكون سببا في إنهاء الانقسام

فلسطين

قال محمد الحوراني، القيادي في حركة فتح، إن ما جرى من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة هي "حرب جبانة" خاضها الاحتلال ضد المدنيين العزل الذين أظهروا شجاعة نادرة وأعادوا إظهار روح هذا الشعب العظيم.

وأضاف "الحوراني"، خلال لقائه في برنامج "أوراق فلسطينية"، على قناة "الغد"، أن تلك الروح تجعل الإسرائيليين يفهمون أن الشعب الفلسطيني سيصل إلي حق تقرير المصير عاجلًا أم آجلًا، موضحًا أن "مسيرات العودة" التي جسدها الفلسطينيون في القطاع يجب أن تكون سببًا في انهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

وأشار إلى أنه على حركة "حماس" أن تفهم رسالة الشعب الفلسطيني في سياقها ولا تضعها في سياق ترسيخ حكمها خلال اتصالات مع دول إقليمية، مشددًا على أن إنهاء الانقسام هو أمر ملح ولابد من إيجاد طرق عملية ومنها اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

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