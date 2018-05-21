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الوطن

مستشفيات يمكن التبرع لها.. "مبتعملش إعلانات في رمضان"

منذ 28 دقيقة
كتب: سالي يوسف
مستشفيات يمكن التبرع لها.. "مبتعملش إعلانات في رمضان"

صورة أرشيفية - مستشفى أبو الريش

مع بداية شهر رمضان الكريم يتسابق الجميع على فعل الخير ومساعدة المحتاجين، ويزداد الإقبال على التبرع خاصة للمستشفيات لعلاج المرضى وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لغير القادرين.  

وقال الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إن جميع المستشفيات الحكومية تحتاج إلى دعم مادي بلا استثناء، ويجب عينا الاهتمام بمستشفيات القطاع الحكومي البعيدة عن الضوء، وليس لديها القدرة على الإعلان، حيث إنها تقدم خدمات للمرضى بأقل الإمكانيات المتاحة.

وذكر "شعبان" إن مستشفيات الحكومية في محافظات مصر خاصة تعاني من عدم المستلزمات والأدوية والإمكانيات، وتحتاج إلى توفير الأموال لتقديم خدمات صحية لأبناء تلك المحافظات، وأن هناك العديد من هذه المستشفيات بها كفاءات طبية ولكن ينقصها الدعم المادي.

وفي النهاية حث الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المواطنين على توجيه تبرعاتهم إلى جميع المستشفيات الحكومية، ويتم ذلك من طريق الذهاب إلى مقر المستشفى والحصول على إيصال بالمبلغ إذ أن جميعها يقبل التبرعات.

واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها ترصد وتلقي الضوء على أبرز 10 مستشفيات حكومية يمكن التبرع لها وهي:  

1 - مستشفى أحمد ماهر التعليمي.

2 - مستشفى قصر العيني.

3 - مستشفى الحسين الجامعي.

4 - مستشفى طلبة أبوالريش "أطفال مصر".

5 - المعهد القومي للكلى والمسالك البولية.

6 - مستشفى صدر العباسية التخصصي.

7 - مستشفى حٌميات العباسية التخصصي.

8 - مستشفى الشاطبي للأطفال.

9 - مستشفيات جامعة أسيوط.

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