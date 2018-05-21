الشافعي مجد: شاركت في قتل ضابط.. والإبراشي: "يداك ملطخة بالدماء"

قال الشافعي مجد، الجهادى السابق وأمير جماعة الشوقيين التكفيرية، إن الجماعة في عام 1990 واجهت رجال الشرطة بقرية "كحك" بمحافظة الفيوم، مشيرا إلى أن الجماعة أعدت كمينا للأمن المركزي وهو يدخل القرية وقتلوا الكثير من جنود الشرطة في ذلك الوقت.

وأضاف "مجد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أن أحداث تلك القرية مشهورة جدا، ومات الكثير من أعضاء الجماعة، ومن الشرطة في هذا الوقت.

وكشف عضو جماعة الشوقيين الإرهابية أن المجموعة الذي كان فيها قتل الضابط أحمد علاء، ضابط في أمن الدولة، مشيرا إلى أنه شارك في قتله، عام 1992، ليرد عليه الإبراشي: "يداك ملطختان بالدماء".