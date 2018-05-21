مقتل "فكهاني" على يد مدرس في المنيا

قُتل "فكهاني"، مساء الأحد، على يد مدرس يمتلك ثلاجة موز طعنه باستخدام مشرط، وذلك خلال مشاجرة وقعت بينهما بمدينة مغاغة في شمال محافظة المنيا، بسبب خلافات تجارية.

تلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بوصول "ع. ي. ع"، 35 عامًا، تاجر فاكهة "جثة هامدة"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وتبين أن الوفاة جاءت إثر وقوع مشاجرة بين المجني عليه وكل من "أ. م. س"، 50 عامًا، مدرس ويملك ثلاجة موز، و"ع. أ. م"، 20 عامًا، وذبح الأول المجني عليه باستخدام "مشرط موز".

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.