معارض الرئيس الفنزويلي يطعن في شرعية الانتخابات ويطالب بإعادتها

أعلن هنري فالكون، المنافس الأبرز للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عدم اعترافه بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته، مؤكدا أنها تفتقر إلى "الشرعية" ومطالبا بإجراء انتخابات جديدة قبل نهاية العام.

وقال فالكون خلال مؤتمر صحفي: "لا نعترف بهذه العملية الانتخابية، بالنسبة إلينا لم تجر انتخابات، يجب تنظيم انتخابات جديدة في فنزويلا"، متهما الحكومة بالضغط على الناخبين.

وأضاف أنه يمكن إجراء انتخابات رئاسية جديدة في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وهو الموعد الذي تجري فيه عادة الانتخابات في هذا البلد.