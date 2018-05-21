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الوطن

أحد أبطال "الشريط الأحمر" يكشف كواليس معايشته لمرضى السرطان

اليوم AM 05:59
كتب: محمد علي حسن
أحد أبطال "الشريط الأحمر" يكشف كواليس معايشته لمرضى السرطان

أحمد ماجد "أحد أبطال مسلسل الشريط الأحمر"

خلق مسلسل "الشريط الأحمر" حالة مختلفة لدى مشاهديه في رمضان، نظرا لمناقشته الجوانب الإنسانية لمرضى السرطان في سني الطفولة والشباب، والمسلسل هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "red band society" الذي نفذ في 13 دولة، وحقق نجاحا واسعا.

أحمد ماجد، أحد أبطال المسلسل والذي يجسد شخصية ياسين الشاب المريض بالسرطان، قال إن المخرج محمد جمعة هو من رشحه للدور، حيث إنه سبق وعملا سويا في رمضان الماضي بمسلسل "أرض جو"، مشيرا إلى أن مساحة الأدوار التي شارك بها كبيرة لاسيما مسلسل "الشارع اللي ورانا"، لكن شخصيته في مسلسل "الشريط الأحمر" لها طابع خاص.

وأضاف ماجد لـ"الوطن": "شخصية ياسين قريبة من قلبي لأنه رغم مرضه، لديه أمل في الحياة، فدور المريض نفسه هو البطل في المسلسل، وقبل البدء في تجسيد الدور تعايش مع مرضى مصابين بالسرطان، وأكثر ما لفت انتباهه الأطفال الذين يحاربون المرض، فرغم المعاناة إلا أنهم يمتلكون طاقة إيجابية وتفاؤل، فالشريط الأحمر ليس مجرد عمل درامي فقط، بل إنساني من الدرجة الأولى".

صاحب شخصية "ياسين": الدراما تحاكي واقعا منذ 20 سنة ونسيت قضايا نعاني منها الآن

وأوضح أن كل مشهد في المسلسل له معنى، والفكرة هي البطل لتصبح أعمق من الدور ومساحته، مشيرا إلى أن سبب تفاعل المشاهدين مع الأحداث، أن "مرض السرطان انتشر في السنوات الأخيرة، وتعاني منه فئات كثيرة فهو مرض لا يميز بين غني وفقير".

وعن شخصية ياسين، قال ماجد: "تجسيد دور شاب بساق مبتورة قمة في الإجهاد العصبي والجسدي، لكنه نوع من التعب الممتع، فقد تعلمت دروسا كثيرة للحياة بسبب المسلسل"، مؤكدا أن "الشريط الأحمر" مثال لنوع القضايا الجديدة التي تحاكي المجتمع، فمسلسل كامل عن مرضى السرطان يكون له تأثيرا أكبر بكثير من عدد كبير من الإعلانات عن المرضى.

واختتم ماجد حديثه: "لدينا مشكلة كبيرة تخص الدراما فنحن نحاكي واقعا منذ 20 عاما، لكن المشاهد أصبح لديه الوعي والقدرة على التمييز والاختيار وأصبح لدينا فكر جديدة، وهذه مرحلة انتقالية في الفن، فيجب أن نحاكي واقعنا في عام 2018".

 

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