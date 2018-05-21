تسجيل الدخول

الوطن

الأرصاد: طقس اليوم الخامس من رمضان شديد الحرارة

منذ 32 دقيقة
كتب: شريف سليمان
الأرصاد: طقس اليوم الخامس من رمضان شديد الحرارة

طقس شديد الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الإثنين،  ليسود طقس شديد الحرار على معظم الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا. 

وتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ40 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحراراة الصغرى 25 درجة.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية:

أخبار متعلقة

أستاذ محاصيل سكرية: ارتفاع درجات الحرارة "مفيد" لنمو القصب

أستاذ محاصيل سكرية: ارتفاع درجات الحرارة "مفيد" لنمو القصب
أخبار الطقس غدا الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام رمضان

أخبار الطقس غدا الخميس.. ارتفاع درجات الحرارة في أول أيام رمضان
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32 درجة
"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة.. والقاهرة تصل لـ40

"الأرصاد": ارتفاع درجات الحرارة حتى الجمعة.. والقاهرة تصل لـ40
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والرؤية تقل مع الشبورة

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. والرؤية تقل مع الشبورة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

الأرصاد: طقس اليوم الخامس من رمضان شديد الحرارة

الأرصاد: طقس اليوم الخامس من رمضان شديد الحرارة

أحد أبطال "الشريط الأحمر" يكشف كواليس معايشته لمرضى السرطان

أحد أبطال "الشريط الأحمر" يكشف كواليس معايشته لمرضى السرطان

تمثيل وتأليف وإنتاج.. العائلات الفنية "عادة رمضانية" لم تنقطع في 2018

تمثيل وتأليف وإنتاج.. العائلات الفنية "عادة رمضانية" لم تنقطع في 2018

النقيب محمد الحايس: السيسي ساندني.. وسأستكمل رحلة علاجي في مصر

النقيب محمد الحايس: السيسي ساندني.. وسأستكمل رحلة علاجي في مصر

مادورو يفوز بولاية ثانية في فنزويلا و"فالكون" وواشنطن يتوعدانه

مادورو يفوز بولاية ثانية في فنزويلا و"فالكون" وواشنطن يتوعدانه

اختيارات الوطن

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

الإقامة والانتقالات والنقود.. أهم نصائح "الخارجية" للمصرين في روسيا

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

تعرف على أماكن مكاتب الاشتراكات بمحطات مترو الأنفاق والأوراق المطلوبة

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

بينهم "لحية ياسر جلال".. مسلسلات وبرامج أثارت الجدل في رمضان 2018

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

"الحكمي" و"توب الشهرة".. الطرب السعودي بين "جبل الحلال" و"نسر الصعيد"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

من "فراخ وطنية" لـ"عطور إسلامية".. عمرو خالد في مرمى "الاتجار بالدين"

الأكثر قراءة

عاجل