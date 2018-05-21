الأرصاد: طقس اليوم الخامس من رمضان شديد الحرارة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس شديد الحرار على معظم الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا.

وتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب، مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على شمال الصعيد وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة لـ40 درجة مئوية، بينما تبلغ درجة الحراراة الصغرى 25 درجة.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة على أهم المدن المصرية والعواصم العربية والعالمية: