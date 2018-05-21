انطلاق البرنامج الصيفي لورش الفن التشكيلي بقصر نعمان عاشور بالدقهلية

أطلق قصر ثقافة نعمان عاشور في الدقهلية، برئاسة الدكتور عاطف خاطر، البرنامج الصيفي الخاص بورش الفن التشكيلي، تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهشام فرحات، مدير عام إقليم شرق الدلتا الثقافى، وعاطف عميرة مدير عام فرع ثقافة الدقهلية.

بدأ البرنامج بورشة تعليم الرسم للأطفال تحت إشراف المهندسة إيمان كيلاني، ومن خلالها تعرف الرواد من الأطفال على النسب الطبيعية للأشخاص بأبسط الطرق وظهرت الرسوم ذات الطابع الطفولي، ومن خلالها يتم اكتشاف المواهب والمبدعين لتنميتهم وتبنيهم فنيا.