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الوطن

النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بـ"بحوث النباتات" إلى المحاكمة

منذ 28 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين بـ"بحوث النباتات" إلى المحاكمة

هيئة النيابة الإدارية

أحالت النيابة الإدارية 3 مسؤولين بمعهد بحوث النباتات التابع لوزارة الزراعة، إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 319 لسنة 59 قضائية عليا، أن مطاوع صابر إبراهيم، صراف وأمين خزينة بمعهد بحوث النباتات حصل على مبلغ 300 ألف جنيه من صندوق حساب تقييم مبيدات الآفات الزراعية عن طريق التلاعب في قيمة 3 شيكات.

وتقاعس يحيى أبو الليل تمام، مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمعهد عن تحصيل فوائد وغرامات التأخير من المتهم الأول وقت سداد المبلغ مما ترتب عليه استحقاق 93 ألف جنيه، واشترك مع فوزية عثمان محمد، مدير الشئون المالية في الإهمال في الإشراف على المتهم الأول، ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب والاختلاس فور ورود كشوف الحساب من البنك المركزي واكتشافها عند إعداد الحساب الختامي ومرور عام على الواقعة.

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