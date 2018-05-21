"الآثار" تبدأ ترميم مسجد أحمد البجم في كفر الزيات

بدأت وزارة الآثار في مشروع ترميم مسجد ومدرسة أحمد البجم بقرية أبيار، إحدى قرى مركز كفر الزيات التابع لمحافظة الغربية، بالتعاون مع إدارة المسجد.

وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن هذا المشروع يُعد أكبر عملية ترميم شاملة للمسجد، حيث تتضمن ترميم القباب الضريحية الثلاثة الموجودة بالمسجد عن طريق إزالة طبقة البياض من خوص القباب حتى السطح، وإعادة فتح الشبابيك في الجزء السفلي من كل قبة والتي كانت أغلقت بالطوب.

كما قام فريق العمل حاليا بتزرير الشروخ، ومعالجة الاصابات الحشرية الموجودة في الدبل الخشبية حول رقاب القبب، وإعادة بناء الطوب المفقود بجدران المسجد بنفس مواصفات الطوب الأصلي وتعقيم وتقوية القباب.