وزير التموين يصدر قرارا بصرف السلع لأصحاب البطاقات الورقية

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 9 لسنة 2018، بتكليف مديريات التموين والتجارة الداخلية بإصدار أذون ورقية لصرف المقررات التموينية والخبز الدعم للمستفيدين في نطاق المحافظة وفقًا للكشوف المُرسلة للمديريات، على أن تصدر بطاقة ورقية لصرف المقررات والخبز عن شهري مايو ويونيو 2018، ومن المقرر أن يبدأ الصرف منذ تاريخ إصدار البطاقة الورقية.

ويحق الصرف لمن صدر لهم بطاقة ولم يجرِ تفعليها خلال الشهر الجاري "لم يتسلموا الرقم الذكي الخاص بتفعيل البطاقة، بالإضافة لمن جرى قبول طلباتهم "بدل فاقد أو تالف أو فصل اجتماعي" ووصلتهم رسالة "البطاقة تحت الطبع"، ولم يتسلموها حتى الآن.