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الوطن

غرق عامل أثناء الاستحمام في "نيل سوهاج"

منذ 26 دقيقة
كتب: خالد الغويط
غرق عامل أثناء الاستحمام في "نيل سوهاج"

ارشيفية

يواصل رجال الإنقاذ النهري من جهودهم لانتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بناحية الشورانية بدائرة مركز المراغة في سوهاج.

كان اللواء عمر عبدالعال، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بغرق شخص بنهر النيل بناحية الشورانية، وتبين من الفحص غرق ربيعي عرابي ربيعي أبو العلا، 21 عامًا عامل، ويقيم بناحية الشورانية.

بسؤال شقيقه حسين، 27 عامًا حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام شقيقه بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2136 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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