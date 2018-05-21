وكيل "تعليم جنوب سيناء" يطالب كنترول الإعدادية بالدقة في رصد الدرجات

تفقد محمد عقل، وكيل وزارة التعليم بمحافظة جنوب سيناء، كنترول الشهادة الإعدادية، المقام بالمدرسة الثانوية الفندقية في طور سيناء، لمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد والاطمئنان على سير العمل.

واطمأن عقل على أعمال الكنترول من التصحيح والمراجعة والرصد، وشدد على إعطاء كل طالب حقه أثناء التصحيح ورصد الدرجات.

وقال عقل، إنه يريد خروج نتيجة تعكس المستوى الحقيقى للطلاب حتى نتمكن من وضع الخطط العلاجية الملائمة، كما طالب بالمراجعة الجيدة لورقة الإجابة بأكثر من عضو بعد التصحيح والدقة التامة عند رصد الدرجات، مؤكدا أن الجميع يدا واحدة في الامتحانات للوصول بها إلى بر الأمان.

وشدد على ضرورة الالتزام بقواعد وضوابط الامتحانات، وأعمال التصحيح وعدم الخروج عنها.