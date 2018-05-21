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الوطن

1 يونيو.. بدء قبول طلبات الالتحاق لرياض الأطفال بجنوب سيناء

منذ 57 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
1 يونيو.. بدء قبول طلبات الالتحاق لرياض الأطفال بجنوب سيناء

محمد عقل

أعلن محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المديرية قررت بدء قبول طلبات الالتحاق للمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية "عربي ولغات" والمدارس الخاصة بداية من 1 يونيو 2018 وحتى 31 يوليو 2018 المقبل.

وأضاف وكيل الوزارة عبر تصريحات صحفيه اليوم، أنه تم إرسال نموذج من طلب الالتحاق لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة كما أنه تم اخطار جميع الإدارات التعليمية بالقواعد العامة للقبول حسب القرار الوزارى (154 ).

وأوضح أنه لن يتم قبول أي أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات في أول أكتوبر 2018 مع أهمية الالتزام بالنطاق الجغرافي للروضة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بكل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمتين برياض الأطفال وسكرتير المدرسة لاستقبال طلبات الالتحاق والملفات فيما بعد.

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