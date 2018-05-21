"الوطنية للصحافة" تقرر وضع حد أقصى للأجور للمؤسسات القومية

أصدرت الهيئة الوطنية عدة قرارات، خلال اجتماعها، الذي عقدته، اليوم، تتعلق بآليات العمل داخل المؤسسات الصحفية القومية، منها التزام المؤسسات الصحفية القومية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز المعمول به في الحكومة.

كما قررت الهيئة تقديم دعم مالي عاجل للمؤسسات الصحفية القومية، لمواجهة الالتزامات المالية الملحة.

ووافقت الهيئة مبدئيًا على العقد المبرم بين مؤسسة أخبار اليوم والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للإشراف على تنفيذ المبني الإداري الطبي "الاستثماري"، مع ضرورة موافاة الهيئة بالتكلفة المالية الإجمالية للمشروع وكيفية تمويله.

وفي ذات السياق، أكدت الهيئة على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بإخطار الهيئة بمشروعات برامج التعاون والشراكة بينها وبين المؤسسات الصحفية غير المصرية والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، وذلك لإقرارها من الهيئة قبل التوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ.