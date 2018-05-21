محافظ بني سويف يزور 3 مصانع مصدرة للملابس الجاهزة

زار المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، 3 مصانع مصدرة للملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية التابعة لمحافظة بني سويف.

بدأت جولة محافظ بني سويف مصنع السوسرية للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة شرق النيل، حيث استعرض المهندس باسم سلطان العضو المنتدب للشركة بعض التفاصيل الهامة عن المصنع، مشيرا إلى أنه يتم تصدير المنتج (بنطلون) بنسبة 100% للخارج بقيمة تصل إلى 20 مليون دولار سنويا، وينتج 8 آلاف قطعة يوميا، بأيادي عمالة مصرية يصل عددهم إلى 1700 عامل منهم حوالي 80 % من أبناء بني سويف.

وتجول المحافظ داخل المصنع، متفقدا خطوط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج انتهاءا إلى التعبئة لتصديره، حيث ناقش مع مسؤولي المصنع خطط التوسع في الإنتاج ومتطلبات الدفع بذلك، مؤكدا كل الدعم لتشجيع الشركات الناجحة التي تصدر للخارج وتوفر فرص عمل وتدعم قطاع الصناعة المصرية.

وناقش المحافظ مع مسؤولي المصنع إمكانية إعداد بروتكول لتوفير العمالة المطلوبة للمصنع، وبهدف التعاون في دعم مزيد من فرص العمل لأبناء بني سويف، مشيرا إلى أهمية أن زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج وهو مايمنح مزيد من القيمة المضافة ، ويعظم منة دور الصناعة على أرض مصر.

كما زار المحافظ مصانع مجموعة العرفة لصناعة الملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب شرق النيل، وهي إحدى أكبر الشركات المصدرة للخارج في هذا المجال، حيث يحمل المنتج المصدر اسم "صنع في مصر"، وذلك في إطار الدفع بقطاع الاستثمار والوقوف ميدانيا على متطلبات ضخ مزيد من الإستثمار وتوفير فرص عمل أكثر لأبناء المحافظة

وانتقل المحافظ إلى مصنع كريستال وهو أحد مصانع مجموعة العرفة، حيث استعرض المهندس طارق مدير الانتاج أهم البيانات والتفاصيل عن المنتج ومراحل الانتاج وطاقته، مؤكدا على أن المصنع يصدر حوالي 80% من المنتج ( القميص) للخارج ، وينتج 2000 قطعة يوميا ، ويعمل في المصنع حوالي 600 من العمالة كلهم من بني سويف.

وتفقد المحافظ خطوط ومراحل الإنتاج مصنع كامجيت(50% العرفة، و50% "زينيا" إحدى الماركات العالمية للقمصان).

وأكدت عبير سيد محمود، المدير الإداري للمصنع، أن عدد العمالة يصل إلى 200 عامل (إناث وذكور) ينتجوا من 500 إلى 600 قطعة يوميا يتم تصديرهم بنسبة 100 % للخارج.