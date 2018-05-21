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الوطن

رئيس مدينة قلين تتابع رصف الطرق

منذ 11 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
رئيس مدينة قلين تتابع رصف الطرق

رصف طرق قلين

تابعت المهندسة جيهان مسعود، رئيس مركز ومدينة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سير العمل بقرية قونة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من رصف طريق منشأة شبراطو بدايةً من عزبة الزعويلي، وتم وضع طبقة الأسلفت النهائية من اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي.

وقالت رئيس مركز ومدينة قلين، إنه تم الانتهاء من التجريف والتمهيد وإنشاء صفايات المطر ورفع بيارات الصرف الصحي للإحلال والتجديد لخط الصرف الصحي بالمنطقة والتأكد من سلامة البنية التحتية "خطوط المياة والصرف الصحي والتليفونات"، مضيفة أنها نبهت على عدم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من البنية التحتية.

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