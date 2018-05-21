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الوطن

"التحالف العربي": رفعنا العلم اليمني على العديد من مناطق وقرى صعدة

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"التحالف العربي": رفعنا العلم اليمني على العديد من مناطق وقرى صعدة

تركي المالكي

قال تركي المالكي، الناطق باسم التحالف العربي، إن ميناء الحديدة بات نقطة انطلاق للاعتداء على الملاحة البحرية الدولية، موضحًا أن ميليشيات الحوثي تقوم باحتجاز مساعدات إنسانية موجهة لليمنيين خلال شهر رمضان وتمنع قوافل الإغاثة من التحرك في اليمن.

وأضاف "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي، أن قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي حققت إنجازات ميدانية على جميع جبهات اليمن، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني حققت مكاسب ميدانية مهمة في محافظة صعدة.

وتابع: "تم رفع العلم اليمني على العديد من مناطق وقرى صعدة".

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