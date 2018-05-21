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الوطن

مارك زوكربيرج يبث استجوابه أمام البرلمان الأوروبي مباشرة

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
مارك زوكربيرج يبث استجوابه أمام البرلمان الأوروبي مباشرة

مؤسس فيس بوك

وافق مارك زوكربيرج على بث استجوابه أمام البرلمان الأوروبى غدًا مباشرة عبر الشبكة الاجتماعية، حيث يواجه رئيس "فيس بوك" تساؤلات حول سياسات مشاركة البيانات الخاصة بشركته.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، تم استدعاء زوكربيرج لتقديم الأدلة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، لكن لم يتضح ما إذا كان اجتماع الثلاثاء مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي سيعقد خلف أبواب مغلقة أو سيعرض أمام الجمهور.

بعد اقتراحات بأن زوكربيرج يمكن أن يتجنب تكرار الاستجواب العام الذى واجهه أمام الكونجرس الأميركى الشهر الماضى، أعرب بعض كبار الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي عن استيائهم من الاقتراح.

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