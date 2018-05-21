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الوطن

مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على طريق كفر الشيخ الدولي

منذ 29 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
مصرع أمين شرطة صدمته سيارة على طريق كفر الشيخ الدولي

امين الشرطة المتوفى فى كفر الشيخ

لقى أمين شرطة بمديرية أمن كفر الشيخ، مصرعه، صدمته سيارة مجهولة  على طريق بلطيم-الإسكندرية الدولي أمام كوبري برج البرلس، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

وتلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد مصرع سعيد سعد شلبي، أمين شرطة بنقطة شرطة بر بحري التابعة لمركز بلطيم والواقعة على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من محطة كهرباء البرلس، بعد أن صدمته سيارة مجهولة أثناء محاولة مرور الطريق، ذاهبا لعمله وهو صائم، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

وكلف مدير الأمن، العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، بسرعة ضبط سائق السيارة الذي فر هاربا عقب الحادث،وتبين من التحريات ان امين الشرطة كان ذاهباً لعمله بنقطة الشرطة ، بعد العصر خوفاً من تاخره على زملاؤه.

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