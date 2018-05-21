أول صور للرئيس الفلسطيني في المستشفى: بصحة جيدة

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الصور الأولى للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وهو يظهر بحالة صحية جيدة.

وأكد مصدر لوكالة "معا" الفلسطينية، أن عباس أصيب بالتهاب رئوي وبحسب الطبيب الذي يشرف على علاجه، فإن صحته في تحسن مستمر، وفق ما نقلت عنها قناة "روسيا اليوم".

وأشار المصدر إلى أن الرئيس الفلسطيني سيمكث بالمستشفى ليومين آحرين للتأكد من سلامته وللاطمئان عليه.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد صرح أن صحة الرئيس محمود عباس بخير وأنه يتابع عمله حتى أثناء وجوده داخل المستشفى.