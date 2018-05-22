"أهم حاجة أباي وكيف!".. صعايدة: لهجة أبطال دراما رمضان "ما نعرفهاش"

صعيد مصر حضر بقوة في الدراما الرمضانية لهذا العام، بين "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان، و"طايع" لعمرو يوسف، يبرز علي ربيع في كوميديا صعيدية تحت اسم "سك على اخواتك"، بينما قرر صناع مسلسل "سلسال الدم" عرض الجزء الأخير منه في رمضان الحالي، ليصبح عدد كبير من نجوم التليفزيون تحت اختبار النطق باللهجة الصعيدية، ومنهم من يقع تحتها للمرة الأولى.

"اللهجات بتختلف من محافظة للتانية وطريقة الكلام نفسها بتختلف"، وفقًا للمهندس حسن علي، مواطن من محافظة قنا، الذي يرى أن معظم المسلسلات التي تتحدث عن الصعيد بعيدة كل البعد عن اللهجات الصعيدية للمناطق التي من المفروض أن تجري بها الأحداث.

مسلسل "طايع"، الذي تدور أحداثه في محافظة الأقصر التي يتحدث سكانها نفس اللهجة القناوية، يتحدث أبطال العمل فيه بلهجة بعيدة كل البعد عن لهجة أبناء المحافظة حسبما أكد حسن، الذي يرى أن الاستثناء الوحيد هو الفنان عمرو عبدالجليل الذي يتحدث بلهجة أقرب للصحيحة أكثر من غيره.

محمود عبدالغفار، مواطن من أسيوط، يشاهد "سلسال الدم"، ويرى أن اللهجة التي يتحدث بها أبطال العمل لا تمت بأي صلة للهجات الصعيد، "اللهجة أوفر شوية متعرفهاش لهجة مين أصلا".

"أهم حاجة عنده يعطش الجيم وينطق القاف بلغتنا وخلاص وينطق شوية كلمات زي واه، أباي وكيف، باللهجة الصعيدي" هكذا وصف عبدالغفار، الاستسهال الذي يسير عليه أبطال العمل في نطق اللهجة الصعيدية.

العادات الصعيدية الراسخة أيضًا تتعرض للاستسهال، وليس اللهجة فقط، وفقًا لعبدالغفار، الذي استبعد أن يأخذ شخص صعيدي بالثأر من امرأة كما حدث في مسلسل "طايع"، "أساسًا الناس بتاخد تارها تجنبًا إن حد يمسك سيرتها أو إنه حد يقول عليهم مش قادرين على عيلة فلان، فاللي هياخد تاره من واحدة ست ده أكيد الناس هتمسك سيرته وهيتعر وهيتضرب بيه المثل في الجبن".

"كل المسلسلات اللي بتتكلم عن الصعيد بتتناول الصعيد بسطحية وسذاجة وبتحصره في نمط معين اللي هو سلاح وثأر ووأد بنات وحاجات لاتمت لواقع الصعيد الحالي بصلة يعني الحاجات دي تافهة جدًا ولا تمثل 1% من مجتمع الصعيد، فأكيد اللهجة مش هتفرق كتير" هكذا تحدث الشاب السوهاجي عبدالله عبدالباسط، الذي أكد أن اللهجات تختلف من محافظة لأخرى، وهذا ما يغفله كثير من صناع الدراما.

يلتقط شقيقه عبدالرحيم، أطراف الحديث منه، ليؤكد أن مسلسل "طايع"، ربما يبدو للمشاهد أن أبطاله يتحدثون بلهجة صعيدية سليمة، بينما في الواقع هي بعيدة كل البعد عن اللهجة التي يتحدث بها أبناء الأقصر، مستغربًا أن يغفل المخرج عمرو سلامة نقطة اختلاف اللهجات تلك.

وعن مسلسل "نسر الصعيد"، يقول عبدالرحيم، إن النجم "محمد رمضان" يتحدث بلهجة شبه سليمة، بينما باقي أفراد فريق العمل يتحدث كل منهم "على مزاجه"، حسب تعبيره.