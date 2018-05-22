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الوطن

البيت الأبيض يصدر ميدالية بمناسبة القمة المرتقبة بين ترامب وكيم

منذ 57 دقيقة
كتب: أ ف ب
البيت الأبيض يصدر ميدالية بمناسبة القمة المرتقبة بين ترامب وكيم

ترامب وكيم

أصدر البيت الأبيض ميدالية تذكارية، بمناسبة القمة التاريخية المرتقبة في سنغافورة، يونيو المقبل، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونقشت على الميدالية عبارة "محادثات السلام"، باللغتين الإنجليزية والكورية، محاطة بغصني زيتون وحولها اسما البلدين "الولايات المتحدة الاميركية" و"جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية"، وتحتها السنة "2018" بينما نقش في دائرة داخلية اسما "الرئيس دونالد جي. ترامب" و"القائد الأعلى كيم جونج أون".

وتوسط الميدالية علما البلدين بلونيهما الأحمر والأزرق، وفي كل منهما نقش نصفي لترامب وكيم.

أما الوجه الآخر للميدالية، فيحمل صورة البيت الأبيض والطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، والشعار الرسمي لرئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة، 12 يونيو المقبل، على الرغم من أن كوريا الشمالية هددت بإلغائها إذا ما حاولت واشنطن دفع بيونج يانج، للتخلي بصورة أحادية عن سلاحها النووي.

وغالبا ما يصدر مكتب الاتصال في البيت الابيض ميداليات تذكارية، يمكن إهداؤها لمدعوين رسميين أو بيعها للزوار.

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