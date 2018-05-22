رضا حجازي يكشف شروط التقدم لامتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إنه لا يحق لأي طالب أدى أي امتحان في مرحلة الثانوية العامة في الدور الأول أن يعيد المحاولة في الدور الثاني، حتى إذا كان مريضًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "مش هينفع نعيد الامتحان أو الطالب يتحامل على نفسه ويمتحن ويكتشف إنه محلش كويس ويطلب إنه يمتحن في الدور التاني، لكن ممكن ميدخلش الامتحان في الدور الأول ويجيب تقرير طبي ويدخله دور تاني".

ولفت حجازي إلى أن الوزارة اختصت طلاب محافظة شمال سيناء بإمكانية أداء الامتحانات في الدور الثاني بمجرد تقديم طلب للوزارة دون الحاجة إلى تقديم كشف طبي.