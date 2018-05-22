محافظ السويس يخفض أسعار السلع الغذائية بمعرض "أهلا رمضان"

تفقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، مساء أمس، يرافقه العميد إيهاب سراج الدين، رئيس حي الأربعين، ومحمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية بالسويس، ورمضان أبو الحسن، رئيس اتحاد الجمعيات، والقيادات التنفيذية، وأهالي السويس، معرض "أهلاً رمضان" بجوار دار مناسبات الحي، والذي يشمل القطايف، والكنافة، وأكثر من 100 من السلع الغذائية المتنوعة، واللحوم، والدواجن، والمجمدات، والياميش، والبلح، والخضر، والفاكهة بأنواعها، بأسعار في متناول الجميع .

وأصر محافظ السويس على تخفيض الأسعار لعدد من السلع والخضروات واللوم والدواجن وكتابة أسعار عدد من السلع بنفسه، مؤكداً متابعة الأسعار من خلال التموين والغرفة التجارية ومكتب المتابعة، ومطالباً التجار الالتزام بهذه الأسعار من أجل خدمة أبناء المحافظة.

وخفض المحافظ أسعار كل من القطايف حيث أصبحت بـ 10 جنيهات للكيلو بدلاً من 12 جنيهًا، وزجاجة الزيت بـ 10 جنيهات بدلاً من 12 جنيهًا، وكيلو الجنبة الرومي بـ 60 جنيهًا بدلاً من 72 جنيهًا، بجانب تخفيض أسعار البطاطس، والبلح، والدجاج، واللحوم البلدية، والطماطم، والخيار، والبصل، وغيرها من السلع، مما أسعد المواطنين بشكل كبير وقدموا الشكر للمحافظ.

وأكد حامد أن هذا المعرض استكمالا لمعارض "أهلا رمضان" التي بدأ بمعرض أرض المعارض للسلع الغذائية بمشاركة 150 تاجرًا في مختلف الأصناف والأنواع من السلع الغذائية، مضيفًا أن هناك معرض "أهلا رمضان" للأجهزة الكهربائية والمنزلية.