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الوطن

محافظ السويس يلتقي 19 مواطنا للاستماع لشكواهم

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد مقلد
محافظ السويس يلتقي 19 مواطنا للاستماع لشكواهم

موطن يعرض شكوته على المحافظ

التقى اليوم الأربعاء، اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، في اللقاء الجماهيري الـ 59 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة عدد 19 مواطنا، للاستماع لشكواهم وطلباتهم في العديد من المجالات والقطاعات الإدارية المختلفة بحضور مديري الإدارات المختلفة.

وكلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي، بعمل بحث اجتماعي لأسرة احترقت شقتها وإدراج اسم نجلتها ضمن الزفاف الجماعي للمحافظة الذي ستنظمه مديرية التضامن أول أيام العيد.

كما تم تحويل طلب مواطن لمديرية الصحة لإمكانية إعادته للعمل وإجراء فحوصات طبية وعمل اللازم له، كما قرر إجراء الفحص الطبي لمواطن آخر يعاني من فشل كلوي وتحديد موعد للغسيل الكلوي له ومراجعة جرعة العلاج.

وكلف حامد وكيل مديرية الصحة بالكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لطفلة تعاني من عملية القلب المفتوح وصرع وذلك على نفقة الدولة، وقررالمحافظ تعديل مهنة والدها إلى سائق بدلا من عامل بجهاز النظافة والتجميل.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بعمل 5 معاش تكافل وكرامة لأسر لها ظروف اجتماعية خاصة وإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة لذلك وصرف مساعدة لإحدى الأسر لتجهيز نجلتهم، وإجراء بحث اجتماعي لأسرتين لطلب الحصول على وحدة سكنية حالة خاصة.

وقرر المحافظ تحويل طلب رئيس جمعية إسكان إحدى شركات البترول إلى المستشار القانوني للمحافظة بشأن بناء وحدات سكنية لأعضاء الجمعية.

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