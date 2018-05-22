إزالة التعديات على خطوط المياه في بئر العبد.. و4 محاضر ري زراعات

قال محمد عيد، نائب رئيس مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، إن حملة مشتركة نفذت برئاسة رئيس المدينة وقيادات أمنية ومسؤول التعديات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومهندسي الشركة والفنيين، لإزالة التعديات على خطوط المياه بقطاع قرية رمانة.

وأكد في بيان إعلامي، تحرير 4 محاضر ري زراعات بمياه الشرب، وتواصل اللجنة أعمالها، للمرور على جميع قرى المركز، من أجل الحفاظ على مياه الشرب وتوصيلها للأماكن المحرومة، مناشدا الأهالي، الحفاظ على المياه والاهتمام بترشيدها، لأن هناك بعض المناطق محرومة منها.