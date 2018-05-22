ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يقترب من 80 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، واقترب خام القياس العالمي مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل، بفعل مخاوف من انخفاض أكبر في إنتاج فنزويلا من الخام بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل واحتمال فرض عقوبات أمريكية على البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

كما شددت الولايات المتحدة موقفها إزاء إيران، ووضعت قائمة مطالب شاملة، ما قد يقلص صادرات البلاد من النفط ويعزز أسعار الخام، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.45 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 21 سنتا، أو نحو 0.3 بالمئة.

وواجه رئيس فنزويلا الاشتراكي، نيكولاس مادورو، انتقادات دولية واسعة النطاق، الاثنين، بعد إعادة انتخابه، في العملية التي أُجريت في مطلع الأسبوع، والتي وصفها منتقدوه بأنها مسرحية هزلية تعزز حكم الفرد في البلد المنتج للنفط الذي يعاني من أزمات.

وتدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على فنزويلا، التي انخفض إنتاجها من الخام بمقدار الثلثين خلال عامين إلى أدنى مستوى في عقود، كما تلقت أسعار النفط دعما أيضا، في الأسابيع الأخيرة من مخاوف بشأن احتمالات فرض عقوبات أمريكية على إيران تقلص صادرات البلاد من الخام.

وطالبت الولايات المتحدة إيران بتغييرات شاملة، بداية من التخلي عن برنامجها النووي، وصولا إلى الانسحاب من الحرب الأهلية السورية، أو ستواجه عقوبات اقتصادية قاسية.

ويمكن أن تقلص العقوبات على إيران، صادراتها من النفط بواقع 200 ألف برميل يوميا بحلول الربع الأخير من العام، وفقا لتقديرات توني نونان، مدير مخاطر النفط لدى ميتسوبيشي كورب في طوكيو.