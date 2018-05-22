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الوطن

"العصار": نطور شركات الإنتاج الحربي بما يواكب التقدم العالمي

منذ 9 دقيقة
كتب: مروة عبدالله
"العصار": نطور شركات الإنتاج الحربي بما يواكب التقدم العالمي

اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي

التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعدد من محرري الصحف والمواقع الإلكترونية، بمقر ديوان عام الوزارة، للوقوف على آخر مستجدات سير العمل بالوزارة.

ورحب "العصار"، بالمحررين وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم وأثنى على دورهم الهام في الفترة الحالية من خلال مؤسساتهم الوطنية في دفع مسيرة التقدم والتنمية التي تشهدها البلاد.

وأوضح "العصار"، آخر التطورات والمستجدات في سير العملية الإنتاجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وآخر التطورات في تنفيذ المشروعات القومية التي تشارك في تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختلفة بالوزارة والقطاع الخاص.

وأشار الوزير، إلى المجهودات التي يتم بذلها لتطوير القطاعات والشركات والوحدات التابعة بما يواكب التقدم التكنولوجي العالمي، كما أطلع الصحفيين على خطة الوزارة المستقبلية وعن الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها في مجالات التصنيع المختلفة.

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