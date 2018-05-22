"ميناء دمياط": مغادرة 169 سيارة نقل محملة بـ9170 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و9 للبضائع العامة، بينما غادرت 3 للحاويات و8 سفن بضائع عامة.

وبحسب البيان، وصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء في السادسة والنصف مساء أمس، القطار رقم 2457، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادرت 169 سيارة نقل محملة بـ9170 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150273 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20066 طنا.

وشملت حركة الصادر من الميناء 4500 طن يوريا و10000 طن فوسفات و1700 طن ملح و2000 طن علف و3800 طن كاولينا.