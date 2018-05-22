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الوطن

"مصر للطيران": تخفيضات 25% لرحلات نيويورك وبومباي وبيروت

منذ 7 دقيقة
كتب: أيمن حمزة
"مصر للطيران": تخفيضات 25% لرحلات نيويورك وبومباي وبيروت

طائرة تابعة لمصر للطيران

تقدم شركة مصر للطيران عروضها الترويجية والتي تشمل تخفيضات وأسعار تنافسية لبعض وجهاتها.

وتقدم الشركة تخفيض 25% على رحلاتها من القاهرة إلى نيويورك ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 30 مايو الحالي والاستمتاع بالسفر حتى 30 يونيو المقبل، وأيضا تخفيض 25% على رحلات بومباي على أن يكون شراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 12 نوڤمبر.

كما تقدم مصر للطيران عرضا آخر على رحلات بيروت بأسعار تنافسية تبدأ من 3265 جنيها للدرجة السياحية و7564 جنيها لدرجة رجال الأعمال شاملة الرسوم والضرائب، ويمكن للعملاء شراء التذاكر حتى 31 مايو والسفر حتى 12 يونيو المقبل.

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