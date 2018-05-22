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الوطن

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

منذ 4 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم لـ"الإجهاد"

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن المواطن قد يتعرض حال فقدان كمية كبيرة من السوائل والأملاح عند التعرض للجو الحار لمدة طويلة، وخاصةً عند بذل مجهود شاق لـ"الإجهاد الحراري".

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات صحفية منه اليوم، أنه حال حدوث "الإجهاد" سيؤدي ذلك لاضطراب في وظائف الجسم.

ولفت المتحدث باسم "الصحة"، إلى أن الأعراض المصابة بـ"الإجهاد"، تتمثل في صداع، وعدم اتزان، وغثيان، مع عرق شديد، وشحوب، وبرودة في الجسم، وتقلص وآلام حادة بالعضلات، وضعف عام، مع سرعة النبض، والتنفس، واضطراب في الرؤية، مع انخفاض ضغط الدم، وزيادة الإحساس بالعطش.

وشدد على جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية حالات تصاب بـ"الإجهاد الحراري"، مناشداً المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال تعرضهم للإصابة بها.

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