خبير زراعي يحذر: ارتفاع الحرارة يتسبب في نفوق مزارع الدواجن

حذر الدكتور محمد فهيم، الخبير الزراعي، من خروج نسبة كبيرة من المربين من مجال تربية الدواجن بسبب استمرار درجات الحرارة في الارتفاع ما يعود بالسلب علي الاقتصاد القومي، خاصة في الوقت الذي تصل فيه التربية طبقاً للنظام المفتوح إلى 70%، والذي يتأثر بصورة كبيرة بانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة بينما تصل نسبة التربية وفقًا للنظام المغلق 30%.

وأوضح "فهيم"، أنه لحماية المزارع من أخطار النفوق بسبب الارتفاع القياسي فى الحرارة يجب على أصحاب المزارع الالتزام "التام" بعدد من الضوابط أهمها ضرورة رفع الأعلاف من أمام الدواجن طوال فترة النهار من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ورش جدران وأسطح عنابر الدواجن من الخارج في الصباح والحفاظ على تبريد مياه الشرب.

ثانياً: وضع مضادات الإجهاد الحراري وفيتامين C في الماء مع الاهتمام بأدوية غسيل الكلى والكبد، مشددًا على أهمية الاهتمام بالتهوية والتبريد داخل العنابر خلال فترات النهار والتي تشهد ارتفاعًا كبير في درجات الحرارة مع تقليل سمك أو عمق أرضيات العنابر خلال الصيف.

ثالثاً: ضرورة عدم إجهاد الطيور بالعلاج واللقاحات وتأجيل ذلك لفترات لا تعاني فيها الدواجن من الإجهاد الحراري، ومن الأفضل تركيب خلايا تبريد على جانبي العنبر خلال فترات الصيف بما يمنح القطيع القدرة علي مواجهة ارتفاع درجات الحرارة.