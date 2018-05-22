غدا.. الحكم في طعن "أبو ريدة" لوقف "حل مجلس اتحاد الكرة"

تصدر الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدا، حكمها في الطعن المقام من هانى أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المطالب، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة الاتحاد.

وكان محمد مصطفى الماشطة، بصفته وكيلا عن هانى أبوريدة، أقام الطعن الذي حمل الرقم 54757 /54759 لسنة 63 قضائية عليا، ضد ماجدة عباس الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، سبق وأن قضت بقبول الدعوى رقم 72551 لسنة 70 قضائية، المقامة من عمر هريدى المحامي وماجدة الهلباوي، ووقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أُجريت في 30 أغسطس الماضي، وأمرت بحل مجلس الجبلاية.

وجاء في أسباب الطعن أن الحكم الصادر باطلا، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبي غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات، رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.