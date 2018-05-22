تسجيل الدخول

الوطن

"صحة الدقهلية": منع عمل عمال النظافة بالشارع ظهرا لارتفاع الحرارة

منذ 30 دقيقة
كتب: صالح رمضان
"صحة الدقهلية": منع عمل عمال النظافة بالشارع ظهرا لارتفاع الحرارة

الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمر رؤساء المدن بوقف العمل بالنسبة لعمال النظافة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف مكي، لـ"الوطن"، أن رؤساء المدن وصلتهم نشرة بتعليمات المحافظة حتى لا يتعرض أحد العمال أو الذين يؤدون عملهم في الشارع للإجهاد الحراري، خاصة مع صيام شهر رمضان .

وأشار إلى أن مستشفيات الدقهلية لم تتلق أي حالة إجهاد حراري، خلال اليوم، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات وتجهيز غرفة لمعالجة حالات الإجهاد مجهزة بالتكييفات والمراوح والأدوية اللازمة، وبفريق مدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات.

 

أخبار متعلقة

تعرف على درجات الحرارة على عواصم العالم غدا الأربعاء 2018/5/23

تعرف على درجات الحرارة على عواصم العالم غدا الأربعاء 2018/5/23
"الأرصاد" توضح درجات الحرارة على المحافظات غدا الأربعاء.. والقاهرة 41

"الأرصاد" توضح درجات الحرارة على المحافظات غدا الأربعاء.. والقاهرة 41
السكة الحديد: ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على حركة تشغيل القطارات

السكة الحديد: ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على حركة تشغيل القطارات
طوارئ بمطار القاهرة الدولي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

طوارئ بمطار القاهرة الدولي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
طوارئ بـ"صحة الشرقية" لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

طوارئ بـ"صحة الشرقية" لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة
درجات الحرارة على عواصم العالم اليوم الثلاثاء 2018/5/22

درجات الحرارة على عواصم العالم اليوم الثلاثاء 2018/5/22

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

استمرار انقطاع مياه الشرب بمناطق ووصولها لأخرى بالفيوم

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي بـ"تعليم مطروح"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

تقارير مراقبة أسواق "السلع والياميش" على مكتب "المصيلحي"

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

ضبط 325لفة و3 أطنان مادة بلاستيكية و500 بكرة أسلاك غير مطابقة بالغربية

مصادرة 15 طن أرز شعير مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

مصادرة 15 طن أرز شعير مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل