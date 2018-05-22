"صحة الدقهلية": منع عمل عمال النظافة بالشارع ظهرا لارتفاع الحرارة

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أمر رؤساء المدن بوقف العمل بالنسبة لعمال النظافة من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، نظرًا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأضاف مكي، لـ"الوطن"، أن رؤساء المدن وصلتهم نشرة بتعليمات المحافظة حتى لا يتعرض أحد العمال أو الذين يؤدون عملهم في الشارع للإجهاد الحراري، خاصة مع صيام شهر رمضان .

وأشار إلى أن مستشفيات الدقهلية لم تتلق أي حالة إجهاد حراري، خلال اليوم، وأنه تم رفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات وتجهيز غرفة لمعالجة حالات الإجهاد مجهزة بالتكييفات والمراوح والأدوية اللازمة، وبفريق مدرب على التعامل مع مثل هذه الحالات.