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الوطن

مؤسس "فيس بوك" يعتذر أمام البرلمان الأوروبي.. اليوم

منذ 52 دقيقة
كتب: وكالات
مؤسس "فيس بوك" يعتذر أمام البرلمان الأوروبي.. اليوم

فيس بوك

يعتزم "مارك زوكربيرج" الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، الكشف عن مذكرة تصالحية عندما يتحدث إلى أعضاء البرلمان الأوروبى اليوم الثلاثاء، فى آخر محطة فى الجولة التى خصصها للاعتذار عن سوء استخدام الشبكة الاجتماعية لمعلومات المستخدمين.

ومن المتوقع أن يلتزم "زوكربيرج" أمام المشرعين الأوروبيين في بروكسل بالخطاب الذى سبق وألقاه فى عدة مناسبات سابقة منذ فضيحة تسريب بيانات 87 مليون مستخدم لشركة "كامبريدج أنالتيكا"، كما يعتزم الرئيس التنفيذى أن يقول إن "فيس بوك" لم يفعل ما يكفى لمنع إساءة استخدام الشبكة الاجتماعية، وسواء كانت أخبارًا مزيفة أو تدخلًا أجنبيًا فى الانتخابات أو مطورى تطبيقات يسيئون استخدام المعلومات التى يجمعونها، فإن شركته لم تتخذ رؤية واسعة بما يكفى لمسئولياتها، كما يخطط زوكربيرج أن يقول أن هذا هو خطأه ويعتذر عن ما حدث.

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