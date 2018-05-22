"الزراعة" تعقد اجتماعا لتقييم منظومة الصادرات في عام

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسبوع المقبل، اجتماعًا يضم ممثلين للمجالس التصديرية لتقييم إيجابيات وسلبيات منظومة الصادرات الزراعية بعد مرور عام على تطبيق منظومة تكويد مزارع التصدير.

وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة للخدمات والمتابعة، إن الاجتماع يستهدف أن تكون المنظومة لصالح الصادرات الزراعية دون الانحياز لفئة معينة، وتستهدف أساسًا تطبيق معايير جودة تناسب التصدير وتحقق الشفافية في تطوير الصادرات الزراعية، وتضمن العدالة فى الوصول لمختلف الأسواق وفقًا لهذه المعايير.

وأشار إلى استعراض موقف الصادرات الزراعية قبل وبعد تطبيق المنظومة، ومدى تأثيرها على حجم الصادرات وعدد الشركات، مع الالتزام بالبحث عن آليات تضمن تحقيق الوصول إلى منافذ التصدير لمختلف الشركات وفقا لهذه المعايير.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن الاجتماع يحقق عددا من الأهداف منها الإستفادة من تجارب الشركات الكبري فى النفاذ للأسواق الدولية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على البحث عن وسائل جديدة تساعدهم فى النفاذ لمختلف الأسواق الدولية، وفقاً للمعايير المعتمدة داخلياً وخارجياً، تطبيقا لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية.

يضم الاجتماع ممثلين عن المجلس التصديرى للحاصلات البستانية، وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، وممثلين عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، لمراجعة وفقا للقرار الوزاري المشترك الذى يحمل رقم 670 لسنة 2017، الذى أصدره وزيرا التجارة والصناعة والزراعة.