رئيس "مياه الشرب" بأسوان: تركيب عدادات الكارت المدفوع مقدما للعملاء

أعلن المهندس رفعت إسماعيل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه صدرت تعليمات من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتركيب عدادات الكارت المدفوع مقدما للعملاء والمشتركين التي تزيد قيمة المتأخرات لديهم عن 500 جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو القادم، مع رفع العدادات الحالية وإستبدالها بتركيب عدادات مسبوقة الدفع (الكارت).

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، قال إسماعيل، إنه تقرر أيضا إلزام العملاء الجدد المتقدمين للتعاقد لخدمة مياه الشرب بتركيب عداد مسبوق الدفع (الكارت) وذلك اعتبارا من شهر مايو الجاري، لافتا إلى أن هذه الإجراءات الهدف منها الحفاظ على المال العام، والعمل على ضمان تحصيل المتأخرات المالية على العملاء والتي وصلت بمحافظة أسوان بمفردها إلى 170 مليون جنية حتى 180 مليون جنيه عن السنوات السابقة.

وطالب رئيس الشركة، في هذا الإطار العملاء المتعثرين في السداد بسرعة توفيق أوضاعهم لمساعدة الشركة في الوفاء بمتطلباتها نحو تحسين مستوى الخدمة، واستكمال مشروعات الإحلال والتجديد لشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المحافظة.