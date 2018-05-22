توزيع كراتين "أمان " على أهالي أبو الغيط

وزعت مديرية أمن القليوبية، كراتين رمضان أمان على أهالي قرى أبوالغيط مركز القناطر الخيرية في إطار قوافل وزارة الداخلية ومديرية أمن القليوبية لتفعيل الدور المجتمعي والتواصل مع المواطنين وخاصة محدودي الدخل لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

وخصصت وزارة الداخلية 5 آلاف كرتونة "أمان" لتوزيعها على أهالي المحافظة من محدودي الدخل، وقامت مديرية أمن القليوبية بتوزيعها على أقسام بنها ومراكز طوخ وشبين القناطر وبنها وقرية أبوالغيط التي تشهد عملية تطهير من تجار المخدرات.